Президент Ильхам Алиев: Приверженность Азербайджана и Турции принципам международного права создают прочную основу для обеспечения стабильности в регионе

БАКУ /Trend/ - Союзнические и братские отношения между Азербайджаном и Турцией, приверженность обеих стран принципам международного права создают прочную основу для обеспечения стабильности в регионе.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Ильхама Алиева, направленном участникам международной конференции на тему "Возвращение в Западный Азербайджан как важное условие верховенства прав человека".

"К большому сожалению, в результате вооруженных конфликтов и расовой дискриминации миллионы людей вынуждены были покинуть свои родные края и стали беженцами. В частности, во время Первой Мировой войны и после нее армянский радикализм и экстремизм обрекли азербайджанский народ на невиданные страдания, в результате чего сотни тысяч наших соотечественников были насильно изгнаны со своих исконных земель, подверглись массовым убийствам и резне.

В Западном Азербайджане – на территории Армении в 1918-1921, 1948-1953 и 1987-1991 годах проводилась системная и тотальная этническая чистка. Таким образом, в Армении не осталось ни одного азербайджанца. Эта этническая чистка стала большой гуманитарной трагедией. В то же время она послужила такой вероломной геополитической цели, как разорвать сухопутную связь между основной частью Азербайджана и его неотъемлемой частью – Нахчываном, отобрав Западный Зангезур у Азербайджана и передав его Армении в 1920 году",- отмечается в обращении.