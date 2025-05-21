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Президент Узбекистана предложил подписать соглашение о стратегическом партнерстве тюркских государств на саммите в Баку

Узбекистан Материалы 21 мая 2025 14:35 (UTC +04:00)
Президент Узбекистана предложил подписать соглашение о стратегическом партнерстве тюркских государств на саммите в Баку
Фото: Офис президента Узбекистана

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Узбекистан предложил подписать соглашение о стратегическом партнёрстве, вечной дружбе и братстве между тюркскими государствами на предстоящем саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Баку.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, с таким предложением выступил Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе неформального заседания Совета глав государств ОТГ 21 мая в Будапеште.

Глава государства отметил, что за короткий период члены ОТГ достигли практических и эффективных результатов в рамках организации.

"Недавний форум экономических мозговых центров, проведенный в Ташкенте, вновь подтвердил огромный потенциал для расширения нашего сотрудничества", - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

По его словам, инициированное Узбекистаном соглашение приобретает особую актуальность в нынешних условиях. "Несомненно, этот документ послужит основой для сближения наших народов и станет долгосрочной юридической базой для многостороннего взаимодействия", - заявил он.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что подписание соглашения в Баку станет важным шагом на пути укрепления единства тюркского мира.

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