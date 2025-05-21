Назван объем ипотечного кредитования в Азербайджане по гослинии
С периода создания Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана выдано более 50 тысяч ипотечных кредитов.
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