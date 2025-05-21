Венгрия готова привлекать инвестиции в ключевые секторы экономики Кыргызстана - Орбан

БИШКЕК/Trend/ - Венгрия открыта к рассмотрению перспективных проектов и готова привлекать инвестиции в ключевые секторы экономики Кыргызстана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на администрацию президента Кыргызстана, об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе встречи с президентом Садыром Жапаровым в Будапеште.

Орбан подчеркнул успешную деятельность Кыргызско-венгерского фонда развития, отметив важность направления его ресурсов на стратегические проекты, которые станут основой для дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр особо отметил, что несмотря на сложное географическое положение, Кыргызстан демонстрирует устойчивое развитие и укрепляет свои экономические позиции.

В свою очередь, Жапаров подчеркнул активное развитие межправительственных контактов, а также рост торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия между странами.

По итогам переговоров стороны договорились прилагать совместные усилия для дальнейшего конструктивного сотрудничества, укрепления стратегического партнёрства и братских отношений между Кыргызстаном и Венгрией.

Отметим, что Президент Кыргызстана 20 мая прибыл в Будапешт с рабочим визитом для участия в неформальном Саммите глав стран-участниц Организации тюркских государств (ОТГ).