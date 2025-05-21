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Казахстан вскоре откроет постоянное представительство в Организации тюркских государств

Казахстан Материалы 21 мая 2025 13:45 (UTC +04:00)
Казахстан вскоре откроет постоянное представительство в Организации тюркских государств
Фото: Акорда

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - Казахстан в ближайшее время планирует открыть постоянное представительство в Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на неформальном заседании Совета глав государств ОТГ в Будапеште.

"Казахстан предпринял ряд комплексных мер. В частности, был ратифицирован Протокол о внесении изменений в Нахчыванское соглашение, назначен постоянный представитель Казахстана в Организации тюркских государств. В ближайшее время планируется открыть постоянное представительство", - отметил он.

Президент Казахстана также сообщил, что 14-я пленарная сессия Парламентской ассамблеи тюркских государств состоится в Астане 11-12 июня.

"Город Актау был объявлен культурной столицей тюркского мира в этом году. Для успешного выполнения этой важной задачи были приняты конкретные меры. По инициативе Казахстана на прошлой неделе была создана консультативная платформа центральных избирательных органов, первое заседание которой успешно прошло в священном городе Туркестан", - добавил глава государства.

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