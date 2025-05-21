Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Ким Чен Ын направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

Политика Материалы 21 мая 2025 17:51 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики, сообщает в среду Trend.

"Ваше превосходительство.

По случаю Дня независимости Азербайджанской Республики передаю Вам и в Вашем лице Правительству и народу Вашей страны поздравления. Выражаю надежду, что дружественные отношения между двумя нашими странами получат дальнейшее расширение и развитие", - говорится в письме.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости