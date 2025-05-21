Согласован механизм коммуникации по Сирии между Турцией и Израилем

БАКУ /Trend/ - Между Израилем и Турцией установлен прямой канал связи для оперативного решения любых военных инцидентов, которые могут возникнуть в Сирии, передает Trend.

Согласно информации, в ходе встречи, состоявшейся в Азербайджане в апреле этого года, представители обеих стран приступили к разработке специального механизма, призванного предотвратить возможные вооруженные столкновения в Сирии.

В том же месяце была запущена круглосуточная "горячая линия", обеспечивающая немедленное реагирование на любую конфликтную ситуацию, которая может возникнуть в Сирии.