За исполнением смертного приговора в отношении террориста наблюдали два сотрудника посольства в Иране и адвокат - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Смертный приговор в отношении Ясина Гусейнзаде, который 27 января 2023 года совершил террористическую атаку на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран, убил одного и ранил двух сотрудников посольства, был приведен в исполнение в 5 часов утра 21 мая 2025 года.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде по поводу исполнения смертного приговора в отношении террориста, совершившего нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран.

"За процессом приведения приговора в исполнение наблюдали 2 сотрудника посольства Азербайджана и адвокат, назначенный на судебный процесс азербайджанской стороной. Одним из главных ожиданий Азербайджана от Ирана было самое строгое наказание лица, совершившего вышеуказанный террористический акт. В соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях, обеспечение безопасности дипломатических представительств и принятие соответствующих мер со стороны государства пребывания для предотвращения подобных инцидентов имеет особую важность. Считаем важным продолжение совместных усилий по развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве", - говорится в комментарии

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!