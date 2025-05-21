Назван объем экспорта электроэнергии из Азербайджана в Россию
В январе-марте из Азербайджана в Россию, Грузию и Иран было экспортировано электроэнергии на сумму более 24 млн долларов США.
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