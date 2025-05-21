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Поддержка Сирии странами-членами ОТГ имеет важное значение - Хакан Фидан

Политика Материалы 21 мая 2025 11:51 (UTC +04:00)
Поддержка Сирии странами-членами ОТГ имеет важное значение - Хакан Фидан

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Эмин Алиев
Эмин Алиев
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БУДАПЕШТ /Trend/ - На данном этапе важное значение имеет поддержка Сирии странами-членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита организации в Будапеште.

Он отметил, что благодаря интенсивным дипломатическим усилиям Турции, направленным на начало сотрудничества сирийского руководства с региональными и международными акторами и снятие санкций, были достигнуты конкретные результаты.

"У нас есть историческая возможность обеспечить стабильность в Сирии",- добавил он.

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