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Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)

Общество Материалы 21 мая 2025 11:14 (UTC +04:00)
Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025.

Об этом в среду сообщили Trend в Операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Отмечается, что в рамках организационных мероприятий в этом году на городской трассе Baku City Circuit будут установлены две дополнительные трибуны.

"Монтаж трибун вокруг трассы уже начался. Благодаря расширению инфраструктуры количество мест увеличится на 1 500, превысив 20 000. Это решение принято с учетом стремительно растущего интереса к этапу в Баку со стороны как местных, так и иностранных болельщиков.

Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» Qatar Airways 2024 года посетили более 76 000 зрителей за четыре дня.

В связи с подготовительными работами на отдельных участках Приморского бульвара временно будут введены ограничения. Организаторы призывают жителей и гостей города с пониманием отнестись к возможным неудобствам.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025 пройдет с 19 по 21 сентября", - говорится в сообщении BCC.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)
Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)
Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)
Гран-при Азербайджана Формулы-1 Qatar Airways 2025: Число мест на трибунах превысит 20 000 (ФОТО)
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