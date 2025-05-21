Сердар Бердымухамедов поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня независимости страны, сообщает в среду Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

От имени народа и правительства Туркменистана, а также от себя лично от всей души поздравляю Вас и братский народ Азербайджана по случаю Дня независимости Вашей страны.

Убеждены, что братские отношения между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой, основанные на принципах добрососедства, дружбы и взаимопонимания, будут и впредь динамично развиваться на благо светлого будущего наших народов.

В завершение, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания!" - говорится в письме.