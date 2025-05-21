Глобальные последствия российско-украинской войны ощущают все - Эрдоган

БУДАПЕШТ /Trend/ - Глобальные последствия российско-украинской войны ощущают все.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на неформальном заседании Совета глав государств Организации тюркских государств.

Он отметил, что стороны недавно снова встретились в Стамбуле, впервые с 2022 года.

"Мы будем продолжать поддерживать тесные контакты с обеими сторонами для достижения всеобъемлющего прекращения огня и справедливого мира. Также продолжаются наши усилия в направлении восстановления независимости Сирии после 14-летней войны. Правильное использование возможностей важно не только касательно Сирии, но и с точки зрения поддержания стабильности в регионе и на других территориях", - сказал Президент Турции.

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