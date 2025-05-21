Крупные иранские заводы получили разрешение на импорт электроэнергии из Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - Крупные промышленные заводы Ирана получили лицензии на импорт электроэнергии из Азербайджана и Турции для обеспечения своих потребностей.

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ заместитель генерального директора Иранской компании TAVANIR Мохаммед Аллахдад.

По его словам, данная мера направлена на снижение нагрузки на национальную энергосистему и обеспечение стабильного энергоснабжения промышленных объектов.

Он отметил, что крупные промышленные предприятия Ирана могут импортировать электроэнергию из двух стран, используя возможности обмена электроэнергией в стране на основе соглашения. Благодаря этому заводы, поставляющие электроэнергию, получат льготы в программах управления электроэнергией в стране в объеме импортируемой электроэнергии.

Представитель компании отметил, что с технической точки зрения нет никаких проблем с импортом электроэнергии из упомянутых стран. Между Ираном и Турцией существует линия обмена электроэнергией мощностью 500 мегаватт.

Отметим, что в последнее время в Иране наблюдается серьезная нехватка электроэнергии. Электричество подается через определенные промежутки времени на различные объекты и заводы с целью уменьшения дефицита электроэнергии.

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