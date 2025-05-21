ОТГ становится все более востребованной площадкой для сотрудничества - Петер Сиярто

БУДАПЕШТ /Trend/ - ОТГ становится все более востребованной площадкой для сотрудничества.

Как сообщает специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто на заседании Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита организации в Будапеште.

"Именно поэтому в деятельности этой организации задействовано большое количество экспертов, и ее формат рассматривается как образец для использования в других инициативах.

В настоящее время ОТГ является эффективно функционирующей организацией. Это стало возможным благодаря тому, что отдельные государства-члены не склонны откладывать принятие решений или воздерживаться от активного участия", - сказал он.

Глава МИД также добавил, что V4 (Вышеградская группа) является не менее успешной структурой.

"Мы проводим продуктивные форумы V4, и, откровенно говоря, они пользуются высокой привлекательностью - многие страны выражали заинтересованность хотя бы в участии в этих форумах", - отметил Петер Сиярто.