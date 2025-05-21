Мне предложили привести в исполнение смертный приговор убийцы сына - отец погибшего при нападении на посольство Азербайджана в Иране

БАКУ /Trend/ - Мне было предложено привести в исполнение смертный приговор в отношении убийцы сына.

Об этом в среду заявил Trend Ризван Аскеров, отец Орхана Аскерова, погибшего во время нападения на посольство Азербайджана в Тегеране.

"Сегодня в 5 часов утра был приведен в исполнение смертный приговор. Меня заранее проинформировали об этом, но я не раскрывал некоторые детали в прессе", - сказал он.

Р.Аскеров отметил, что ему была предоставлена возможность участия в процессе исполнения приговора.

"Мне сказали, что я должен поехать и лично привести приговор в исполнение. Однако в нашем законодательстве не предусмотрена смертная казнь. Точно так же гражданин Азербайджана не имеет права исполнять смертный приговор. По этой причине казнь была осуществлена иранскими представителями. На казни присутствовали представители посольства Азербайджана и наши адвокаты",- добавил он.

Напомним, что 27 января 2023 года около 08:30 утра мужчина, вооруженный автоматическим оружием и многочисленными обоймами, совершил террористическую атаку на посольство Азербайджана в Иране. При предотвращении нападения погиб начальник службы охраны посольства Орхан Аскеров, еще два человека получили ранения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!