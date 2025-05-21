Потенциал Ирана по производству электроэнергии из ВИЭ возрастет
Потенциал Ирана по производству электроэнергии составляет 93 455 тыс. мегаватт. Производственный потенциал тепловых электростанций Ирана составляет 76 257 мегаватт, гидроэлектростанций - 12 144 мегаватт.
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