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Узбекистан планирует разрешить гражданам Азербайджана въезд по удостоверению личности

Политика Материалы 21 мая 2025 09:40 (UTC +04:00)
Узбекистан планирует разрешить гражданам Азербайджана въезд по удостоверению личности
Фото: Офис президента Узбекистана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен предоставить гражданам Азербайджана возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности.

Как сообщает Trend, соответствующее положение содержится в указе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Аналогичные правила предполагается ввести и для граждан России и Казахстана. Въезд в Узбекистан будет возможен по ID-карте или внутреннему документу, включая так называемый «киндер-паспорт» для детей до 16 лет.

Министерству иностранных дел поручено в течение трех месяцев начать переговоры с соответствующими странами и по их результатам внести предложения.

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