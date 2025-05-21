Узбекистан планирует разрешить гражданам Азербайджана въезд по удостоверению личности

БАКУ /Trend/ - Узбекистан намерен предоставить гражданам Азербайджана возможность въезжать в страну по внутреннему удостоверению личности.

Как сообщает Trend, соответствующее положение содержится в указе Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Аналогичные правила предполагается ввести и для граждан России и Казахстана. Въезд в Узбекистан будет возможен по ID-карте или внутреннему документу, включая так называемый «киндер-паспорт» для детей до 16 лет.

Министерству иностранных дел поручено в течение трех месяцев начать переговоры с соответствующими странами и по их результатам внести предложения.