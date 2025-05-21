В следующем году в Иране будет введен в эксплуатацию ряд новых нефтехимзаводов
Один из этих объектов - олефиновый завод Канганской нефтехимической компании. Физические работы на этом заводе выполнены на 98,8%.
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