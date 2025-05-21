Кыргызстан рассчитывает на поддержку ИБР в реализации Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК/Trend/ - Кыргызстан надеется, что Исламский банк развития (ИБР) станет одним из ключевых партнёров в реализации строительства Камбаратинской гидроэлектростанции-1 (ГЭС-1).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на кабинет министров Кыргызстана, об этом сказал первый заместитель председателя кабмина Данияр Амангельдиев в ходе переговоров с президентом ИБР Мухаммедом Аль-Джассером в рамках ежегодного собрания Совета управляющих Группы Исламского банка развития, проходящего в Алжире.

По словам Амангельдиева, строительство Камбаратинской ГЭС-1 является одним из наиболее актуальных и приоритетных проектов для Кыргызстана. Он сообщил, что в настоящее время финансирование подготовительных работ осуществляется из собственных средств, а работы по актуализации технико-экономического обоснования и разработке оценки воздействия на окружающую среду ведутся в соответствии с графиком и будут завершены к концу мая 2025 года.

Заместитель главы правительства также отметил успешный опыт сотрудничества с ИБР, в частности в рамках реализации проекта CASA-1000 по передаче и торговле электроэнергией между Центральной и Южной Азией.

Напомним, что по словам министра энергетики Кыргызстана Таалайбека Ибраева, строительство Камбаратинской ГЭС-1 займёт около 6,5 лет. Гидроэлектростанция будет построена на реке Нарын в Токтогульском районе. Установленная мощность станции составит 1 860 МВт, а ежегодная выработка электроэнергии — 5,6 миллиарда кВт⋅ч. Общая стоимость проекта оценивается в 3,5 миллиарда долларов. Строительство планируется начать в 2025 году.

В прошлом году Всемирный банк одобрил дополнительное финансирование в размере 13,6 миллиона долларов на продолжение технической помощи по проекту Камбаратинской ГЭС-1. Эти средства дополняют ранее выделенные 5 миллионов долларов и направлены на обновление технико-экономических исследований, выполненных в 2014 году, для подтверждения реализуемости и экономической эффективности проекта.