В Азербайджане предлагается создать Алиментный фонд

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предлагается принятие закона Азербайджанской Республики "О планировании семьи и репродуктивном здоровье".

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2024 год, который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета по вопросам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

В отчте также нашли отражение следующие предложения:

- усиление мер по предотвращению случаев нарушения гендерного баланса среди новорождённых;

- пропаганда использования контрацептивов и проведение просветительской работы по вопросам полового воспитания с целью предотвращения нежелательной беременности и снижения количества абортов;

- применение существующих мер наказания для предотвращения случаев ранних браков;

- усиление социальных мер поддержки образования девочек, особенно в социально неблагополучных семьях;

- расширение информационно-просветительских мероприятий о случаях ранних браков и их последствиях;

- создание Алиментного фонда.

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