Строительство ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан улучшит транспортную связанность стран ОТГ - Жапаров

БУДАПЕШТ/Trend/- Строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан внесет значительный вклад в улучшение транспортной связанности между государствами – членами Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ходе неформального саммита ОТГ в Будапеште.

"Кыргызстан придает особое значение развитию транспортных коридоров и эффективному использованию своего транзитного потенциала. В связи с этим строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан является безусловно историческим региональным проектом. Мы уверены, что этот проект внесет значительный вклад в улучшение транспортной связанности между государствами – членами организации", - сказал Жапаров.

По его словам, маршрут железной дороги через Кыргызстан сократит сухопутное расстояние от Китая до Европы на 900 километров и уменьшит сроки доставки на целую неделю.

Напомним, что 6 июня 2024 года между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном было подписано соглашение о поддержке реализации железнодорожного проекта и решении вопросов финансирования. 26 июля была зарегистрирована совместная проектная компания — ООО «Железнодорожная компания Китай–Кыргызстан–Узбекистан».

Проектная пропускная способность железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан увеличилась до 10–12 миллионов тонн грузов в год. 27 декабря 2024 года в Джалал-Абадской области Кыргызстана был дан старт строительству железной дороги. Общая длина маршрута составляет около 500 километров, из которых более 300 километров пройдут по территории Кыргызстана.