ОТГ должна выражать единогласную позицию по региональным и глобальным вопросам - Хакан Фидан

БУДАПЕШТ /Trend/ - Организация тюркских государств (ОТГ) должна выражать единогласную позицию по региональным и глобальным вопросам.

Как сообщает в среду специальный корреспондент Trend, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел в рамках неформального саммита организации в Будапеште.

По его словам, проведение встреч в формате "ОТГ Плюс" с участием стран, не входящих в состав организации, станет важным шагом к расширению сферы влияния организации.

"Многие международные и региональные организации проводят встречи в формате "Плюс". Пришло время и нам провести такое заседание", - отметил Х.Фидан.

Министр добавил, что накануне успел обсудить эту инициативу с рядом партнеров ОТГ, однако не со всеми удалось провести консультации.

Фидан отметил, что подобная инициатива одновременно усилит роль ОТГ в системе многосторонней дипломатии и позволит шире представить общие позиции Тюркского мира в таких международных структурах, как Организация Объединенных Наций, Организация исламского сотрудничества и Организация экономического сотрудничества.

"На международных платформах мы, как Тюркский мир, должны единогласно выражать нашу позицию по региональным и глобальным вопросам, представляющим общий интерес", - добавил турецкий министр.

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