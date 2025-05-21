Сукук в национальной валюте — ключ к стабильному финансированию и привлечению инвесторов - IsDB

АЛЖИР/Trend/ — Сукук, выпущенные в национальной валюте, играют важную роль в управлении ликвидностью и контроле инфляции, а также способствуют привлечению как внутренних, так и международных инвесторов.

Об этом заявил казначей Исламского банка развития (IsDB) Мохамед Шараф на панельной дискуссии «Государственные сукук: стратегический инструмент национального финансирования», проходившей в рамках ежегодных собраний Группы IsDB в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Любой выпуск, как правило, начинается с сукука в национальной валюте, и на это есть множество причин. Такой выпуск помогает абсорбировать ликвидность внутри страны и контролировать инфляцию, а также поддерживает исламские банки в управлении ликвидностью и оборотом активов, которые они используют», — отметил он.

По словам Шарафа, "страны могут привлекать международных инвесторов даже при выпусках в национальной валюте. Преимущество в том, что процентные ставки регулируются, и инвестор оценивает, есть ли разница в ставках между страной-эмитентом и другими развивающимися странами. Многие государства, например Индонезия и Малайзия, начали именно с выпуска в национальной валюте, которая порой предпочтительнее международных выпусков".

Эксперт подчеркнул, что «важно понимать, ориентированы ли эти выпуски на построение внутренней экосистемы или на диверсификацию базы инвесторов. Значительная часть ликвидности сосредоточена у розничных инвесторов, и даже когда инструменты ориентированы на институциональных инвесторов в “глобальном юге”, значительная часть финансирования госбюджета происходит за счёт абсорбции высокой ликвидности в исламских странах юга. Часто эти средства размещены вне страны, и государство фактически возвращает их обратно».

«Считаю, что если запускать опыт с сукуком, то начинать нужно именно с национальной валюты. Это верный подход — строить так называемую доходную кривую в национальной валюте, ведь её формирование играет ключевую роль», — отметил он.

Также Шараф подчеркнул значение базовых активов: «Рынок сукука тесно связан с реальной экономикой — это его главное преимущество. Для успешного выпуска крайне важно наличие реального актива, связанного с экономикой страны. До выхода на международный рынок эмитенту следует создать основу на внутреннем — провести первые выпуски, опираясь на собственные активы и отработать модель финансирования».

Он добавил, что «локальный рынок — это стартовая площадка. Только после появления устойчивой практики и доходной кривой в национальной валюте можно задумываться о выходе на международный рынок».

Отвечая на вопросы о международных инвесторах, Шараф отметил: «Хотя часть международных инвесторов не сразу заходит в локальную валюту, практика показывает, что в таких странах, как Индонезия, сукук в национальной валюте вызывает положительный отклик. Это связано с дифференциалом процентных ставок между развивающимися рынками и странами-эмитентами».

«Кроме того, значительная часть ликвидности в исламском мире сосредоточена у розничных инвесторов. Через локальные выпуски можно активировать этот потенциал и направить его на финансирование нужд казначейства и экономики страны», — подчеркнул он.

Отдельно Шараф отметил важность наличия базового актива: «Выпуск сукука должен быть связан с реальной экономикой, и наличие базового актива исключает возможность выпуска без обеспеченного источника дохода. Как показывает практика, страны обычно начинают с составления списка различных проектов или активов, которые уже генерируют доход — будь то в энергетическом секторе, транспорте или других отраслях экономики. Далее проводится анализ тех активов, которые реально связаны с рынком и привлекательны для инвесторов. Важно, чтобы у этих активов были достаточные ресурсы и они обладали инвестиционной привлекательностью».