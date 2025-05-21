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Надеемся на скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном - Мирзоян

Политика Материалы 21 мая 2025 13:24 (UTC +04:00)
Надеемся на скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном - Мирзоян
Фото: Госдепартамент США

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Фархад Мамедов
Фархад Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Надеемся на скорое заключение мирного соглашения с Азербайджаном.

Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на совместном брифинге для журналистов со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отметим, что сегодня глава МИД России Сергей Лавров совершил официальный визит в столицу Армении Ереван. Ожидается, что после этого он встретится с премьер-министром и президентом Армении.

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