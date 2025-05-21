Иран стремится увеличить объем железнодорожных грузоперевозок с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Иран стремится увеличить грузоперевозки по железной дороге с Туркменистаном до 4 миллионов тонн в год.

Как сообщает в среду Trend, об этом местным СМИ заявил заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, генеральный директор Иранской железнодорожной компании Джаббар Али Закери.

По его словам, за прошлый иранский год (20 марта 2024-20 марта 2025) по железной дороге между двумя странами было перевезено 1,6 миллиона тонн грузов.

Закери отметил, что с устранением ряда существующих проблем на пограничных терминалах Сархс, Лотфабад и Инчабур ожидается увеличение железнодорожных грузоперевозок между двумя сторонами.

Заместитель министра отметил, что на пограничном терминале Лотфабад в Иране владельцам грузов предоставляются специальные скидки на перевозки, и ожидается, что через этот терминал будет дополнительно перевезено от 170 до 200 тысяч тонн грузов. На терминале проложена железнодорожная линия длиной около 1,8 тысячи метров, после чего грузы доставляются автотранспортом до следующего железнодорожного участка.

Отметим, что в рамках достигнутого стратегического соглашения между Ираном и Туркменистаном в сфере транзита и грузоперевозок поставлена цель - довести объем транзитных перевозок через территории двух стран до 20 миллионов тонн в год к 2028 году.