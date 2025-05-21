Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного битума

В январе-апреле текущего года значительно вырос экспорт нефтяного битума как по стоимости, так и по объему. Его доля в общем объеме экспорта осталась незначительной.

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