Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтяного битума
В январе-апреле текущего года значительно вырос экспорт нефтяного битума как по стоимости, так и по объему. Его доля в общем объеме экспорта осталась незначительной.
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