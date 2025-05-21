Азербайджан увеличил доходы от экспорта природного газа

В январе-апреле этого года Азербайджан увеличил объёмы экспорта природного газа как в стоимостном, так и в физическом выражении. Доля газа в общем экспорте страны осталась значительной. Внешнеторговый оборот также вырос, при этом как экспорт, так и импорт показали рост по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, положительное сальдо внешней торговли заметно сократилось.

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