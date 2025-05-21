Азербайджан увеличил доходы от продажи электроэнергии в Грузию
В первом квартале 2025 года Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Грузию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доход от экспорта также вырос. Кроме того, в отчетный период электроэнергия поставлялась в Россию, Грузию и Иран.
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