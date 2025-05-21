Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Узбекистан и Исламский банк развития рассматривают возможность сотрудничества в сфере детской онкологии и гематологии

Экономика Материалы 21 мая 2025 18:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

АЛЖИР /Trend/ - Узбекистан и Исламский банк развития подписали протокол встречи в рамках Ежегодных заседаний IsDB в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

Подписантами документа выступили исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Узбекистана Шухрат Вафаев, также являющийся альтернативным управляющим от Узбекистана в Исламском банке развития (ИБР), и председатель группы IsDB Мухаммад аль-Джассер.

Протокол встречи носит ознакомительный характер и направлен на обсуждение возможного участия Исламского банка развития в финансировании Программы по созданию Научно-практического медицинского центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

Лента

Лента новостей

Читать все новости