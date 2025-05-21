Иран увеличил закупки электроэнергии у Азербайджана
В первом квартале 2025 года Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии в Иран как по объёму, так и по доходам. Поставки выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий экспорт электроэнергии из страны также включал поставки в Россию и Грузию.
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