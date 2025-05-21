Рост ипотечного портфеля банков Азербайджана продолжится в следующем квартале - ЦБА
Банки считают, что в следующем квартале тенденция роста спроса по ипотечным кредитам, выданным за счет Фонда, сохранится, а по внутренним ипотечным кредитам изменений спроса не будет.
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