Состоялся очередной депозитный аукцион минфина Азербайджана
По итогам аукциона свободный остаток единого казначейского счета размещен на депозит в пяти крупнейших банках страны на срок 30 дней
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