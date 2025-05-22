16% бизнес-кредитов, выданных в Грузии, приходится на женщин-предпринимателей - Натия Турнава

БАКУ /Trend/ - В Грузии лишь 16 процентов бизнеса, имеющего кредиты, приходится на женщин-предпринимателей.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказала сегодня председатель Национального банка Грузии Натия Турнава во время выступления на мероприятии "SHE Congress 2025" в Баку.

"Более того, с точки зрения общего объема кредитов, находящихся в обращении, на предприятия, принадлежащие женщинам, приходится всего 7 процентов от этой суммы", - сказала Н.Турнава.

По ее мнению, такая ситуация наблюдается не только в Грузии. Так, например, право собственности чаще всего оформлено на мужчин, женщины менее подготовлены в вопросах залога и имеют ограниченные возможности предоставить банкам более надёжные гарантии. Кроме того, уровень финансовой грамотности среди женщин может быть ниже.

"По этой причине мы создали и сейчас работаем на специальной платформе поддержки женщин. Также реализуем инициативу под названием «Финансовый кодекс женщин-предпринимателей». Это многосторонняя инициатива, которая соответствует нашей политике поощрения гендерно чувствительного предпринимательства. Она объединяет множество идей, связанных с финансовым сектором и предпринимательством, и направлена на стимулирование представительства женщин на разных уровнях в этой сфере", - добавила Н.Турнава.

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