Сотрудничество Азербайджана и Казахстана по Среднему коридору усиливает устойчивость ОТГ - мнение из Астаны

БАКУ /Trend/ - Развитие Транскаспийского коридора не только углубляет экономическое сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном, но и способствует созданию надежной архитектуры коллективной устойчивости в рамках Организации тюркских государств (ОТГ).

Об этом в интервью Trend по итогам неформального саммита организации сказал казахстанский политолог Нурболат Нышанбаев.

«Казахстан и Азербайджан как прикаспийские государства с тесными логистическими и инфраструктурными связями имеют все предпосылки для разработки совместных механизмов реагирования на чрезвычайные ситуации. Развитие Транскаспийского коридора позволяет не только углублять экономическое сотрудничество двух стран, но и выстраивать надежную архитектуру коллективной устойчивости в рамках ОТГ», - отметил он.

По его словам, саммит ОТГ в Будапеште приобрел ключевое значение для дальнейшего укрепления связей между тюркскими государствами и расширения их геополитического влияния. Для Казахстана важнейшими приоритетами остаются укрепление экономических связей, развитие транспортно-логистических маршрутов и продвижение общей тюркской идентичности. «В ходе саммита особое внимание было уделено вопросам устойчивого развития, финансового регулирования и экологии», — добавил Нышанбаев.

Эксперт также подчеркнул значимость сотрудничества Казахстана и Азербайджана в рамках ОТГ.

«Казахстан и Азербайджан уже выстраивают прочную кооперацию в сферах логистики, торговли, цифровых технологий и образования, что создает устойчивую основу для институционального взаимодействия внутри ОТГ. Их согласованные действия придают организации реальный политический и экономический вес, превращая ее из культурного объединения в полноценного регионального актора с растущим международным авторитетом», - сказал в завершение Нышанбаев.

Напомним, что 21 мая в столице Венгрии Будапеште состоялся неформальный саммит глав государств Организации тюркских государств (ОТГ). По итогам заседания была подписана Будапештская декларация.