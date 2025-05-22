Управление мусульман Кавказа издало фетву по случаю праздника Гурбан

БАКУ /Trend/ - Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву по случаю праздника Гурбан.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель УМК, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде на заседании Совета казиев УМК.

В фетве указано, что согласно письму Шамахинской астрофизической обсерватории за номером 31/71 от 14 мая 2025 года, с появлением нового полумесяца на горизонте Азербайджана 10-го числа месяца Зуль-хиджа - 6 июня по григорианскому календарю - наступит праздник Гурбан.

Отмечается, что согласно шариату, жертвоприношения могут длиться три дня, начиная с 6 июня: «6 июня в наших мечетях будут совершаться праздничные молитвы. В Азербайджане 6 и 7 июня, дни праздника Гурбан, объявлены государством нерабочими днями. Выражаем благодарность за особое внимание нашего государства к верующим, желаем успехов в вашей благородной и плодотворной деятельности на пути к высокому развитию государственно-религиозных отношений».

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