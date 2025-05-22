Таджикистан готов обсудить с LLF возможности сотрудничества для достижения целей устойчивого развития - министр

АЛЖИР /Trend/ - Таджикистан готов обсудить с Фондом жизней и средств к существованию (LLF) возможности сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития.

Об этом сказал министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана Джамолиддин Абдуллозода в ходе Форума «Преобразование жизней и средств к существованию: Мобилизация для достижения результата», проходящего в рамках Ежегодных собраний IsDB в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

«Мы добились сокращения расходов и улучшения материнского здоровья благодаря комплексному подходу, который объединяет здравоохранение, родовспоможение, развитие сельского хозяйства и общественное образование. Это направлено на улучшение здоровья, продовольственной безопасности и раннего развития детей», — отметил министр.

В качестве успешного примера Абдуллозода привёл недавно запущенный проект по охране здоровья матери и ребёнка в провинции Хартум. «Этот проект обеспечил доступ к материнским и неонатальным услугам для более чем 770 тысяч сельских жителей, оснастил медицинские учреждения, обучил свыше 2400 специалистов, а также внедрил современные системы направления и мониторинга. Важно, что проект интегрирует вопросы климата, устойчивости, водоснабжения и санитарии», — подчеркнул он.

Кроме того, министр обратил внимание на гендерное равенство, заложенное в дизайн проекта: «Мы строим не просто лучшие услуги, но и устойчивые и инклюзивные системы».

Джамолиддин Абдуллозода добавил, что на основе этого опыта разработана новая межсекторная инициатива. «Мы готовы представить наше предложение на рассмотрение LLF и обсудить возможности сотрудничества для достижения целей устойчивого развития и выполнения национальных целей в сфере здравоохранения», — заключил он.