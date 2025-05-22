ГТК Азербайджана раскрыл причину резкого роста импорта

В январе-апреле этого года почти половина внешнеторгового оборота Азербайджана пришлась на импорт. Основной причиной роста импорта стало значительное увеличение объемов ввоза немонетарного золота. Даже без учета этого фактора импорт также продемонстрировал рост. По итогам периода зафиксировано положительное внешнеторговое сальдо.

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