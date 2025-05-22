Азербайджанский газ занимает важное место в энергетической стратегии Венгрии - эксперт (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Рост роли азербайджанского газа в энергетическом балансе Венгрии соответствует стратегическому курсу страны на диверсификацию источников энергии.

Об этом сказал в интервью Trend исследователь Венгерского института международных отношений и торговли Золтан Эгереши.

"Хотя азербайджанский газ пока занимает скромную долю в энергетическом балансе Венгрии, ожидается, что его роль будет расти. Это соответствует более широкой стратегии Венгрии по диверсификации энергетических источников, направленной на снижение зависимости от одного поставщика и расширение партнёрства с надёжными поставщиками, такими как Азербайджан," – сказал эксперт.

Венгрия, потребляющая около 9 миллиардов кубометров газа в год, является крупнейшим рынком природного газа в регионе.

"Недавние геополитические изменения в Восточной Европе — особенно энергетический кризис, вызванный войной в Украине — значительно повысили стратегическую значимость Азербайджана для Европы, в частности для ближайших по географическому положению стран. Страны Юго-Восточной Европы, такие как Болгария и Сербия, начали импортировать азербайджанский природный газ, стремясь снизить зависимость от традиционных поставщиков и повысить энергетическую безопасность. Венгрия присоединилась к этому региональному тренду, подписав соглашение о поставках газа с Азербайджаном, что стало важной вехой в двустороннем энергетическом сотрудничестве", – сказал Эгереши.

Эксперт подчеркнул, что в последние годы двусторонние отношения между Азербайджаном и Венгрией вступили в «золотой век», чему способствовали общие геополитические, энергетические и экономические интересы, ещё больше углубившие уже дружественные связи двух стран.

"Азербайджан стал одним из ключевых примеров успеха венгерской политики «Восточного открытия» — внешнеполитической инициативы, запущенной в начале 2010-х годов с целью расширения экономических и политических отношений со странами вне ЕС. Эта стратегия Венгрии органично совпала с многовекторной внешней политикой Азербайджана. Присоединение Венгрии в качестве наблюдателя к Организации тюркских государств (ОТГ) в 2018 году при поддержке Азербайджана ещё более укрепило двусторонние связи, обеспечив стабильную институционализированную платформу для постоянного диалога и сотрудничества", – сказал Эгереши.

Эксперт отметил, что Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана, а также мирные усилия между Азербайджаном и Арменией.

"Венгрия признаёт, что долговременная региональная стабильность является необходимым условием для расширения связей, особенно с учётом возможного открытия Зангезурского коридора, который может существенно укрепить Средний коридор", – сказал Эгереши.

По словам эксперта, региональная стабильность напрямую связана с энергетической безопасностью, которая стала стратегическим приоритетом для Венгрии с 2022 года.

"В этом контексте двустороннее энергетическое сотрудничество усилилось: венгерские компании, такие как MOL и MVM, начали инвестировать в энергетический сектор Азербайджана, а Азербайджан начал экспортировать природный газ в Венгрию. Кроме того, инициатива «Зелёного энергетического коридора» — направленная на транспортировку электроэнергии из Азербайджана в Центральную Европу через Грузию, Чёрное море, Румынию и Венгрию — набирает обороты, представляя собой перспективное направление двустороннего сотрудничества в области возобновляемой энергетики и устойчивого развития",– сказал Эгереши.

Затрагивая тему сотрудничества в транспортной сфере, эксперт отметил, что Азербайджан играет ключевую роль в развитии Среднего коридора, обходящего Россию и Иран.

"Благодаря своему географическому положению Азербайджан становится краеугольным камнем новой инфраструктуры связей между Востоком и Западом. Все основные транспортные и торговые маршруты из Центральной Азии проходят через территорию Азербайджана, что усиливает его геостратегическую и экономическую значимость. Для Венгрии, активно стремящейся расширить своё присутствие в евразийских торговых сетях в рамках политики «Восточного открытия», развитие Среднего коридора и сопутствующих транскаспийских проектов открывает значительные перспективы",– сказал он.

По его словам, эти маршруты не только сокращают сроки перевозки между Азией и Центральной Европой, но и способствуют устойчивости цепочек поставок в условиях меняющейся геополитической обстановки.

"В целом, инициативы в рамках Среднего коридора и транскаспийской взаимосвязанности обеспечивают конкретную платформу для перехода азербайджано-венгерского стратегического партнёрства от энергетического сотрудничества к более широкому, многопрофильному альянсу, охватывающему торговлю, инфраструктуру и логистику", – подчеркнул Эгереши.

По его словам, Венгрия последовательно демонстрирует глубокую приверженность целям ОТГ и активно стремится укреплять сотрудничество с её государствами-членами. Особенно ярко это стремление проявилось в 2019 году с открытием Представительства ОТГ в Будапеште — первого офиса организации за пределами тюркского мира, что символизирует стратегическое намерение Венгрии стать мостом между тюркскими странами и Европейским союзом.

"Венгрия подкрепляет свои политические заявления конкретными действиями — в том числе участием в Тюркском инвестиционном фонде. Её активность достигла нового уровня с проведением в Будапеште неформального саммита ОТГ в 2025 году. Это знаковое событие не только подчёркивает всё более многовекторный и проактивный характер внешней политики Венгрии, но и укрепляет её статус надёжного партнёра в рамках тюркских институциональных структур",– сказал он.

Эгереши заявил, что принятие Будапештской декларации по итогам саммита, как ожидается, ещё больше укрепит сотрудничество между государствами-членами и наблюдателями ОТГ, даст дополнительный импульс совместным инициативам и послужит толчком для практической реализации концепции «Тюркский мир – 2040».

"Это также отражает долгосрочную стратегическую цель Венгрии — углубить связи со своими тюркскими партнёрами путём интеграции в более широкие политические, экономические и культурные сети. Благодаря активному участию Венгрия стремится стать «европейскими вратами» для тюркских государств и внести вклад в формирование более взаимосвязанного и устойчивого евразийского пространства",– сказал он.

Как отметил эксперт, укрепление тюркского сотрудничества как в рамках ОТГ, так и на двустороннем уровне, сыграло важную роль в урегулировании приграничных споров в Центральной Азии и укреплении стабильности на Южном Кавказе. Повышенная взаимосвязанность, углубляющееся партнёрство в сфере энергетики и чётко сформулированные общие интересы по ключевым геополитическим и экономическим вопросам способствовали росту международного авторитета и влияния государств – членов ОТГ.

“По мере роста стратегической роли ОТГ статус Венгрии как европейского наблюдателя и активного участника позволяет ей выступать важным связующим звеном между Востоком и Западом — способствуя развитию диалога, торговли и сотрудничества между региональными объединениями. Эта функция отвечает стремлению Венгрии к более заметной роли в евразийских делах и продвижению собственной стратегии взаимосвязанности”, – заключил Эгереши.