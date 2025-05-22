Возобновляемая энергия становится более доступной, но риски инвестиций остаются — IRENA

АЛЖИР /Trend/ - В прошлом году 93% всех новых мощностей в мировой энергосистеме пришлись на возобновляемые источники энергии, 95% из них — это солнечная и ветровая энергетика.

Об этом сообщил директор по взаимодействию со странами и партнёрствам Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA) Гюрбюз Гёнюл в ходе форума «Преобразование жизней и средств к существованию: Мобилизация для достижения результата», который проходит в рамках Ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, передаёт специальный корреспондент Trend.

Он добавил, что 81% таких проектов оказываются более конкурентоспособными по стоимости по сравнению с ископаемыми видами топлива. «В большинстве случаев именно солнечная и ветровая энергетика выигрывает в ценовой конкуренции. Это связано с технологическими затратами, которые с каждым годом становятся всё ниже», — пояснил эксперт.

Однако, по словам представителя IRENA, существуют различия в расходах, связанные с инвестиционной средой и рисками, которые несут проекты и страны. «С технологической точки зрения возобновляемые источники энергии уже не являются риском. Но восприятие рисков инвесторами и финансовыми структурами может отличаться. Это влияет на то, насколько проекты финансируются и реализуются», — отметил он.

Гёнюл подчеркнул, что большая часть инвестиций в сектор возобновляемой энергетики сегодня поступает из частного сектора. «Высокое восприятие рисков приводит к отменам проектов или увеличению стоимости финансирования. В итоге бедные страны платят за энергию больше, чем богатые», — констатировал он.

Эксперт также связал доступность и стоимость энергии с продуктивным использованием электроэнергии. «Речь должна идти не просто о электрификации, а о переходе на новый уровень — продуктивное использование энергии», — пояснил он.

При этом Гюрбюз Гёнюл обратил внимание на важность снижения рисков и создания доступных финансовых механизмов: «В этой сфере работают многие партнёры, но их действия пока не приводят к коренным изменениям. Мы пытаемся разработать инициативы, которые помогут снизить риски и создать финансовые инструменты, доступные для всех. Ведь многие проекты и мини-сети оказываются несостоятельными, потому что электричество слишком дорого для потребителя».