Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане награждена группа лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Согласно распоряжению, за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане награждены следующие лица:

Медалью "Терегги"

Гасанов Арастун Гасанага оглу

Ганбаров Мирсалам Бёюкага оглу

Сефиев Амиль Мирдамед оглу

Ширалиев Майыс Агагусейн оглу

Тарвердиев Гафар Гусейн оглу

Медалью "За отличие в государственной службе"

Асланов Ильгар Вагиф оглу

Ибадова Севиндж Гафар гызы.