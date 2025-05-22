Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане награждена группа лиц, имеющих заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов.
Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Согласно распоряжению, за заслуги в охране окружающей среды и природных ресурсов в Азербайджане награждены следующие лица:
Медалью "Терегги"
Гасанов Арастун Гасанага оглу
Ганбаров Мирсалам Бёюкага оглу
Сефиев Амиль Мирдамед оглу
Ширалиев Майыс Агагусейн оглу
Тарвердиев Гафар Гусейн оглу
Медалью "За отличие в государственной службе"
Асланов Ильгар Вагиф оглу
Ибадова Севиндж Гафар гызы.