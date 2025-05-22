Третье заседание Исламского банка развития в Алжире стало самым масштабным за всю историю – министр

АЛЖИР /Trend/ – Третье заседание Исламского банка развития в Алжире стало самым масштабным за всю историю.

Об этом сказал министр финансов Алжира Абделькарим Бузред в ходе пресс-конференции по итогам Ежегодных заседаний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире, сообщает специальный корреспондент Trend.

Он отметил, что на полях ежегодных собраний Исламского банка развития (IsDB) в Алжире наблюдается высокая активность и большое количество участников.

«Активная программа и количество участников действительно впечатляют», — отметил он.

Он напомнил, что Алжир уже в третий раз принимает у себя ежегодные собрания IsDB.

«Первая встреча прошла в 1990 году, вторая — в 2001-м», — сказал министр.

Он подчеркнул, что нынешнее собрание по своему масштабу и значимости превосходит все предыдущие:

«С уверенностью можно утверждать, что мероприятие 2025 года превзошло все предыдущие встречи, проходившие в Алжире».