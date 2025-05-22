Богатое наследие Азербайджана в Германии - в "тайной столице" с шестью версиями названия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В немецком городе Зост состоялась серия культурных мероприятий с участием азербайджанской пианистки и композитора Ульвии Кязымовой. По приглашению руководителя Музыкальной школы Зоста - Ульриха Рикуса, она представила сольную концертную программу, а также провела семинары, посвящённые азербайджанской музыкальной культуре. Об этом сообщила Trend Life сама пианистка и композитор У.Кязымова.

Интересно, что Soest - город с шестью версиями названия (Зоест, Зёст, Зест, Сёст, Сест, Зо(о)ст) и только одна правильная – Зост. Основанный в далёком 9 веке, относится к числу городов, игравших громадное значение в средневековой Европе, но позабытых в наши дни. До 1609 года он был важным членом Ганзейского союза и "тайной столицей Вестфалии". Его "Jus Susatense" (Зостское городское право) послужило образцом для многих городов.

В концертной программе, представленной на сцене Музыкальной школы, прозвучали произведения азербайджанских и мировых классиков - Баха, Скарлатти, Метнера, Ниязи, Арифа Меликова, Джейхуна Аллахвердиева, а также музыка Рашида Шафага, основанная на народной песне, и авторские произведения самой Ульвии Казымовой. Зрители особенно тепло приняли дуэтное выступление Ульвии Кязымовой с её юным соотечественником, учеником школы Зоста - Рауфом Сеидом.

В рамках семинаров в школах Conrad von Soest и Archigymnasium Ульвия Кязымова рассказала об истории и развитии азербайджанской фортепианной школы, а также о возможностях интеграции мугама, уникального жанра национальной музыки, в контекст мировой классики. Иллюстрацией к лекции стали видеофрагменты произведений Фикрета Амирова, Кямиля Джалилова, Вагифа и Азизы Мустафазаде, танца "Яллы" и т.д.

От имени музыкального колледжа при Азербайджанской национальной консерватории, где Ульвия Кязымова преподаёт, она передала в дар Музыкальной школе Зоста ценные издания, отражающие богатство музыкального наследия Азербайджана – "Основы азербайджанской народной музыки" Узеира Гаджибейли, нотные сборники Асафа Зейналлы, Ахмеда Гамбарлы и самой Ульвии Кязымовой.

Выступления Ульвии Кязымовой вызвали живой отклик у немецкой аудитории и стали важным вкладом в укрепление культурных связей между Азербайджаном и Германией.

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