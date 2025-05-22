Новая стратегия IsDB призвана усилить роль Банка как надёжного партнёра для стран Юга - Мухаммад Аль-Джассер

АЛЖИР /Trend/ - Новая стратегия IsDB призвана усилить роль Банка как надёжного партнёра для стран Юга.

Об этом сказал председатель Группы Исламского банка развития доктор Мухаммад Аль-Джассер в ходе пресс-конференции по итогам Ежегодной встречи Банка в Алжире,

сообщает специальный корреспондент Trend.

Он отметил, что в рамках недели состоялся ряд мероприятий высокого уровня, включая Форум частного сектора и более десяти сопутствующих сессий с участием ведущих экспертов, академиков и специалистов в области устойчивого развития.

«Мы организовали множество ключевых мероприятий, среди которых — Форум частного сектора и свыше десяти тематических сессий, в которых приняли участие лидеры мнений, академики и специалисты в области развития», — добавил он.

Как отметил президент Банка, по данным организаторов, участие в заседаниях приняли более 4 тысяч человек, представляющих 89 стран и 70 международных организаций.

«Эти мероприятия стали важной площадкой для открытого диалога, установления стратегических партнёрств и продвижения инновационного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе», — подчеркнул Аль-Джассер.

Он добавил, что Исламский банк развития оказывает влияние на жизни почти четверти населения Земли, и его сила заключается в уникальной идентичности, основанной на ценностях исламской солидарности, справедливости и взаимного доверия.

«Мы — банк развития на Юге и для Юга. Наша сила — в нашей идентичности, в наших исламских ценностях, таких как солидарность, справедливость и доверие», — подчеркнул он.

Аль-Джассер добавил, что в рамках собраний в Алжире Совет управляющих утвердил новую стратегическую рамку развития IsDB на период 2026–2035 годов.

«Утверждённая стратегия призвана усилить роль IsDB как надёжного партнёра для стран Юга в период глобальной нестабильности и перехода к устойчивому развитию. Мы начинаем с того места, где завершают наши государства — не раньше, а именно после них, исходя из их конкретных нужд», — пояснил он.

Аль-Джассер также обратил внимание на вызовы настоящего: «Сегодняшняя картина мирового развития претерпевает глубокие изменения — от геополитической напряжённости и экономической фрагментации до цифровых преобразований и климатических вызовов. Это требует срочных реформ, учитывающих реалии развивающихся стран, которые ищут новые модели развития».