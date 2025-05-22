Новая стратегия IsDB призвана усилить роль Банка как надёжного партнёра для стран Юга - Мухаммад Аль-Джассер

АЛЖИР /Trend/ - Новая стратегия IsDB призвана усилить роль Банка как надёжного партнёра для стран Юга.
Об этом сказал председатель Группы Исламского банка развития
доктор Мухаммад Аль-Джассер в ходе пресс-конференции по итогам
Ежегодной встречи Банка в Алжире,
сообщает специальный корреспондент Trend.
Он отметил, что в рамках недели состоялся ряд мероприятий высокого уровня, включая Форум частного сектора и более десяти сопутствующих сессий с участием ведущих экспертов, академиков и специалистов в области устойчивого развития.
«Мы организовали множество ключевых мероприятий, среди которых — Форум частного сектора и свыше десяти тематических сессий, в которых приняли участие лидеры мнений, академики и специалисты в области развития», — добавил он.
Как отметил президент Банка, по данным организаторов, участие в заседаниях приняли более 4 тысяч человек, представляющих 89 стран и 70 международных организаций.
«Эти мероприятия стали важной площадкой для открытого диалога, установления стратегических партнёрств и продвижения инновационного сотрудничества как в государственном, так и в частном секторе», — подчеркнул Аль-Джассер.
Он добавил, что Исламский банк развития оказывает влияние на жизни почти четверти населения Земли, и его сила заключается в уникальной идентичности, основанной на ценностях исламской солидарности, справедливости и взаимного доверия.
«Мы — банк развития на Юге и для Юга. Наша сила — в нашей идентичности, в наших исламских ценностях, таких как солидарность, справедливость и доверие», — подчеркнул он.
Аль-Джассер добавил, что в рамках собраний в Алжире Совет управляющих утвердил новую стратегическую рамку развития IsDB на период 2026–2035 годов.
«Утверждённая стратегия призвана усилить роль IsDB как надёжного партнёра для стран Юга в период глобальной нестабильности и перехода к устойчивому развитию. Мы начинаем с того места, где завершают наши государства — не раньше, а именно после них, исходя из их конкретных нужд», — пояснил он.
Аль-Джассер также обратил внимание на вызовы настоящего: «Сегодняшняя картина мирового развития претерпевает глубокие изменения — от геополитической напряжённости и экономической фрагментации до цифровых преобразований и климатических вызовов. Это требует срочных реформ, учитывающих реалии развивающихся стран, которые ищут новые модели развития».