Азербайджан в 30 раз сократил закупки электроэнергии у Грузии

В январе–марте текущего года Азербайджан импортировал электроэнергии из России, Грузии и Ирана. По данным Государственного комитета по статистике, общий объем поставок составил несколько десятков миллионов киловатт-часов. В стоимостном выражении сумма закупок составила менее одного миллиона долларов США. При этом объемы и стоимость импорта электроэнергии из Грузии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно сократились.

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