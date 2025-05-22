Генеральный директор ИСЕСКО поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры – ИСЕСКО и от себя лично имею честь передать искренние поздравления Вашему превосходительству, Вашему правительству и братскому народу Азербайджана по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Этот знаменательный праздник является символом непоколебимой решимости азербайджанского народа, его твердой приверженности суверенитету, единству и прогрессу.

Наряду с продвижением мира и сотрудничества как в региональном, так и в глобальном масштабе, Азербайджанская Республика под Вашим руководством добилась важных достижений в направлении устойчивого прогресса, сохранения культуры, развития образования и науки.

Мы гордимся тесным и плодотворным сотрудничеством между ИСЕСКО и Азербайджанской Республикой, остаемся верными укреплению партнерства для поддержки образования, науки и культуры во всем исламском мире. Высоко оцениваем активную и конструктивную роль Азербайджана в нашей организации, а также Вашу постоянную поддержку миссии и инициатив ИСЕСКО.

Ваше превосходительство, выражаю Вам высочайшее почтение, желаю крепкого здоровья и успехов".