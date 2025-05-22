В Азербайджане вынесен приговор группе лиц, намеревавшихся создать т.н. "государство Кериме"

БАКУ /Trend/ - Состоялось заключительное заседание суда по уголовному делу Хагани Мамедова, Санана Мамедова, Игбала Ахундова, Арифа Джумшудова, Тарзена Гарашова и Анара Исаева, обвиняемых в попытке насильственного захвата власти с целью создания т.н. государства "Кериме".

Как сообщает Trend, сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой был оглашен приговор.

Согласно приговору, Ариф Джумшудов был приговорен к 17 годам лишения свободы, Анар Исаев - к 17 годам, Санан Мамедов - к 8 годам, Игбал Ахундов - к 8 годам, Хагани Мамедов - к 8 годам, Тарзен Гарашов - к 8 годам лишения свободы.

Отбывать наказание они будут в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что ранее Руфулла Ахундзаде и Бахтияр Байрамов за денежное вознаграждение поручили жителю Тертерского района Арифу Джумшудову организовать "отряд сопротивления" с целью создания управляемого шариатскими законами "государства "Кериме", захвата власти путем вооруженных беспорядков в стране и насильственного изменения конституционного строя Азербайджана. А.Джумшудов привлек к этому своих знакомых, пропагандирующих религиозный радикализм - Тарзена Гарашова, Санана Мамедова, Хагани Мамедова и Игбала Ахундова. Он передавал указания Р.Ахундзаде и Б.Байрамова этим лицам во время тайных собраний в своем доме. Члены группировки, привлекая дополнительных лиц, информировали об этом Руфуллу Ахундзаде.

Кроме того, Р.Ахундзаде привлек к сотрудничеству жителя Баку Анара Исаева, также дав задание собрать "отряд сопротивления" с целью создания "государства "Кериме". Р.Ахундзаде познакомил Анара Исаева с Арифом Джумшудовым для совместной деятельности, пообещав крупные денежные средства, оружие и всю необходимую поддержку. Задержанные, выдавая себя за "верующих", в социальных сетях и на различных мероприятиях вели пропаганду в пользу Ирана и религиозного радикализма, выполняли задания, полученные из-за рубежа, с целью подрыва сложившихся в Азербайджане традиций толерантности.

Службой государственной безопасности им были предъявлены обвинения по статьям 278.2 (совершение действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя Азербайджанской Республики, в том числе его светского характера или на нарушение территориальной целостности, либо на насильственный захват власти, на почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма) и 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса АР.

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