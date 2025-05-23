В Иране будут введены в эксплуатацию транспортные объекты с иностранными инвестициями
В транспортной сфере средства в указанном объеме были потрачены в рамках 4,22 тыс. проектов
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