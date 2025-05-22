Названа стоимость контракта, подписанного между иранскими компаниями NIOPDC и Zamyad
Иранская компания Zamyad произведет 30 тысяч пикапов Nissan с возможностью использования двух видов топлива - сжатого природного газа (CNG) и бензина.
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