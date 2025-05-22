Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Словении подписали совместное заявление

БАКУ/ Trend/ - По итогам состоявшихся в Любляне переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Словении Роберт Голоб подписали совместное заявление, передает Trend.
В их присутствии состоялась церемония обмена двусторонними соглашениями:
– об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых требований;
– о сотрудничестве в области образования, науки и культуры;
– о сотрудничестве в области транспорта и логистики;
– о сотрудничестве в области управления «умными» городами;
– о сотрудничестве в сфере стандартизации;
– о сотрудничестве в области управления водными ресурсами;
– о сотрудничестве в области туризма.
Также условлено вместе изучить возможности налаживания прямого авиасообщения между двумя странами и использования инфраструктуры порта Копер для выхода узбекских товаров на рынок ЕС.
Мирзиёев пригласил премьер-министра Роберта Голоба посетить с визитом Узбекистан в удобное время.